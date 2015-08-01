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النائب العام يحيل قضية غرق العبارة طابا للأموال العامة لاستكمال التحقيق

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النائب العام يحيل قضية غرق العبارة طابا للأموال العامة لاستكمال التحقيق النائب العام يحيل قضية غرق العبارة طابا للأموال العامة لاستكمال التحقيق
أمر المستشار على عمران النائب العام المساعد بإحالة قضية غرق العبارة "طابا" المملوكة للشركة المصرية للملاحة البحرية التابعة لوزارة النقل إلى نيابة الأموال العامة العليا، للتحقيق فيها بعد قيام نيابة البحر الأحمر الكلية بإجراء التحقيقات مع المتسببين فى غرقها.

وكانت قد تعرضت فى الساعات الأولى من صباح الأحد 5 يوليو الماضى السفينة طابا للغرق أثناء إبحارها من سفاجا لضبا السعودى وكانت محملة 43 شاحنة وعلى متنها 37 شخصا أنقذتهم القوات البحرية، إلا أن السفينة قد غرقت تماما، وتجرى النيابة العامة التحقيق فى غرقها.

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مصر 365