استخدام الموبايل 20 دقيقة يوميا يعرضك للإصابة بسرطان المخ بعد 5 سنوات

كشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون دوليون من أمريكا وأوكرانيا والبرازيل وفنلندا، أن الهواتف المحمولة لها دور كبير فى إصابة الإنسان بمشاكل صحية خطيرة وتعرضه للإصابة بالكثير من الأمراض.

وأشارت الدراسة أن الأشعة التى تُبث من الأجهزة اللاسلكية مثل الهواتف والحواسب اللوحية "تابلت"، قد تسبب العديد من المشاكل الصحية على المدى البعيد، بدءاً من تهيج وحساسية الجلد والإرهاق المزمن، مروراً بالكثير من أمراض المخ مثل الزهايمر والشلل الرعاش والصداع، وصولا للأورام السرطانية.

وأشار الباحثون إلى أن استخدام الموبايل لمدة 20 دقيقة فقط يومياً لمدة 5 سنوات يعرضك للإصابة بأحد سرطانات المخ بمعدل 3 أضعاف، وترتفع فرص الإصابة إلى خمس أضعاف حال استخدامه لمدة ساعة يومياً، لافتين فى الوقت نفسه إلى أن تلك المخاطر تزداد بشكل ملحوظ على الأطفال.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين إلى أن الإشعاع الصادر عن هذه الأجهزة يتسبب فى حدوث اضطراب فى توازن الجسم، ويحدث ما يعرف باسم الجهد التأكسدى، وهى عملية حيوية غير مرغوبة تتسبب فى تدمير الخلايا والكثير من الأمراض الخطيرة بسبب انتشار الجذور الحرة المؤكسدة، وهى تتسبب أيضاً فى تلف الحمض النووى DNA للإنسان.

وأوصى القائمون على الدراسة بتقليل استخدام الهواتف المحمولة لأقصى درجة ممكنة لتجنب الأضرار الخطيرة المحتمل حدوثها، وكما يجب استخدام الهاند فرى للتحدث فى الهاتف لتقليل الأشعة التى يتعرض لها المخ.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Electromagnetic Biology & Medicine"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الحادى والثلاثين من شهر يوليو الجارى.

جدير بالذكر أن هذه النتائج الخطيرة قد أكدتها دراسة فرنسية نشرت العام الماضى، أشارت إلى أن استخدام الهواتف المحمولة لمدة 15 ساعة يرفع فرص الإصابة بسرطان المخ.

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