الأضرار الصحية للعادة السرية.. تعرضك لكسر القضيب والتهابات البشرة

على الرغم من إدمان بعض الشباب والفتيات لممارسة العادة السرية أو الاستمناء، فإن البعض الآخر استطاع أن يحرر نفسه من سجنها، والتخلص من قيودها، لشعوره برغبة قوية فى التمتع بشبابه ونشاطه وحيوته واستثمار أفضل فترة لن تتكرر فى حياته مرة أخرى، وتنفيذ الأفكار والأحلام والمشاريع الذى طالما راودته.

فهذه العادة الضارة أثنت البعض عن تنفيذ أحلامهم بسبب العزلة التى تفرضها عليه من أجل مشاهدة المشاهد المثيرة والأفلام الجنسية المحرمة، والشعور بالخزى والندم الذى يعقب ممارستها ويجعله يبعد عن الناس.

وكشف تقرير نشر مؤخراً عبر الموقع الأمريكى "owndoc" إن ممارسة العادة السرية يؤدى إلى حدوث خلل فى نظام العديد من الهرمونات بالجسم، ويزيد من إفراز هرمونات القلق والتوتر، ويضر بوظائف الجسم والمخ.

وتابع التقرير أن من أبرز الآثار الجانبية التى تتسبب فيها العادة السرية: آلام أسفل الظهر والشعور بالإعياء وتساقط الشعر وضعف الانتصاب وسرعة القذف وآلام الحوض والخصيتين وتشوش الرؤية والالتهاب الجلدى، كما تتسبب أحياناً فى حدوث خلل بوظائف الجهاز العصبى وضعف القدرة الجنسية.

>وكشف تقرير نشر عبر موقع " webmd " الطبى الأمريكى أن ممارسة العادة السرية بشكل عنيف قد يؤدى أحيانا إلى كسر القضيب وهو ما سيصيب الشخص بالعجز الجنسى، وأيضاً تسبب هذه العادة الضارة التهابات جلدية بالعضو الذكرى، وبالطبع لن يتمتع الشخص بالفوائد الصحية المثيرة للعلاقة الجنسية الطبيعية أثناء ممارستها، على حد قول التقرير.