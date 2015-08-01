الصدارة مستمرة .. النني يشارك في انتصار ثالث لبازل في الدوري

ما مصير عمرو السولية؟ هل يبقى في الإسماعيلي ويرحل الموسم المقبل بدون مقابل أم يذهب إلى الأهلي؟ FilGoal.com يكشف.

وأكدت مصادر من داخل نادي الإسماعيلي لـFilGoal.com إن السولية سيرحل عن النادي من أجل أن يستفيد النادي بمقابل مادي بدلا من رحيله بعد نهاية عقده بدون مقابل.

السولية يعد أبرز نجوم سوق الانتقالات المصرية الذي يسعى كلا من النادي الأهلي ونادي الزمالك لضم اللاعب.

وينتهي عقد السولية في يوليو من عام 2016.

وعلم FilGoal.com إن إدارة نادي الإسماعيلي تستعد لوضع خطة أساسية وخطة بديلة بخصوص عمرو السولية.

الخطة الأساسية

عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الإسماعيلي يرى ضرورة بيع اللاعب الآن حتى لا يرحل مجانا.

وأوضح مصدر لـFilGoal.com رفض ذكر اسمه إن الخطة الأساسية ستكون تسويق اللاعب في الخارج وبالتحديد في الإمارات.

وفي حالة وصول عرض من أي نادي إماراتي قيمته مليون دولار سيتم الموافقة عليه.

ولن يتم الموافقة على أي عرض أقل من تلك القيمة.

الخطة ب

وفي حالة عدم الوصول إلى القيمة المطلوبة من أي نادي إماراتي. فإن الاتجاه سيكون لبيعه إلى الأهلي.

السولية رغبته اللعب في الأهلي وهو ما أكده مصدر من داخل نادي الإسماعيلي مشيرا إلى أن "الكل يعلم الآن إن السولية يريد الأهلي وهنالك اتفاق بينه وبين مسؤولي الأهلي".

وأشار المصدر لـFilGoal.com إن أحد وكلاء اللاعبين نقل إلى الإسماعيلي عرض من الأهلي لضم السولية مقابل 6.5 مليون جنيه إلى جانب 2 من لاعبي الفريق الأحمر.

إلى الزمالك

وتتضمن خطة الإسماعيلي تشكيل وفدا من داخل النادي لزيارة نادي الزمالك لشرح الأسباب التي دفعتهم للتفكير في ذلك.

وكان الزمالك قد اتفق مع الإسماعيلي على عدم ترك السولية يرحل إلى الأهلي في مقابل حصول الدراويش على 4 لاعبين من الزمالك حسبما علم FilGoal.com.

وتهدف زيارة الإسماعيلي إلى الزمالك لشرح الأسباب التي جعلت إدارة النادي تفكر في تلك الخطة لبيع السولية وهي الاستفادة من اللاعب لتوفير موارد مالية للتعاقدات الجديدة بدلا من تركه يرحل مجانا.