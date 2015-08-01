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رسميا .. ثنائي الأهلي إلى حرس الحدود

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رسميا .. ثنائي الأهلي إلى حرس الحدود رسميا .. ثنائي الأهلي إلى حرس الحدود

وقع ثنائي الأهلي إسلام رشدي ومحمد حسن على عقود الانضمام إلى نادي حرس الحدود لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

الأهلي ضم إسلام رشدي من المنيا بعد صراع مع نادي الزمالك إلا أنه لم يشارك كثيرا مع الفريق خلال هذا الموسم.

قبل أن يدخل نادي حرس الحدود في مفاوضات مع الأهلي من أجل استعارة اللاعب.

محمد حسن ظهير الأهلي كان على أعتاب الرحيل إلى الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة في يناير الماضي إلا أنه تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي لتتوقف الصفقة ويكمل علاجه مع الأهلي.

ليطلب حرس الحدود استعارة ثنائي الأهلي لمدة عام وهو ما وافقت عليه إدارة النادي الأحمر.

ووقع الثنائي رشدي ومحمد حسن على عقود الانضمام إلى حرس الحدود بحضور مشهور أحمد المدير الإداري لنادي حرس الحدود إلى جانب أمير المراكبي وكيل اللاعبان.

ولعب إسلام رشدي 8 مباريات مع الأهلي في الدوري هذا الموسم ونجح في إحراز هدفين وصناعة هدف. كما إنه نجح في التسجيل في لقاء كأس .

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