محمود طاهر يُجيب: هل ينسحب الأهلي من كأس مصر؟

أكد محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي إن كل ما يتردد حول انسحاب الأهلي من كأس مصر مجرد إشاعات ليس لها أي أساس من الصحة.

بوادر أزمة ظهرت في الأفق بسبب تعارض حقوق الرعاية بين الأهلي واتحاد الكرة.

كأس مصر تحت رعاية شركة (برزنتيشن) ولذلك فعلى الفرق المشاركة في كأس مصر ارتداء قمصان عليها شعار الشركة الراعية. وهو ما يتعارض مع رعاة النادي الأهلي.

ولكن هل تتسبب تلك الأزمة في انسحاب الأهلي من كأس مصر؟ رئيس الأهلي يُجيب.

وقال محمود طاهر: " الأهلي مستمر في كأس مصر".

وأضاف في تصريحات للصحفيين "لن ننسحب ولا توجد نية لذلك".

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة في دور الـ16 من كأس مصر.