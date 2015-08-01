شريف إكرامي يغيب عن مواجهة إنبي للإصابة

سيغيب شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي عن مباراة فريقه في الدوري المصري الممتاز الأحد على ملعب بتروسبورت بسبب الإصابة.

ويعاني الحارس الدولي من كدمة قوية في العضلة الأمامية تسببت في إصابته برشح بسيط في الركبة غاب على إثرها عن مران الجمعة، ومن المنتظر أن يلحق بتدريبات الفريق مساء السبت.

وسيحمي عرين القلعة الحمراء في المباراة الحارس الثاني أحمد عادل عبد المنعم.

وسيخوض الفريق آخر مباراة له في مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم التي حسمها الزمالك رسميا عقب تعادل الأهلي مع سموحة 1-1 في الجولة السابقة.