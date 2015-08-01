مؤتمر مدرب الاتحاد الجديد - عن الجماهير ' العظيمة ' والراحلين عن الفريق

عن حلم تحقق ومستقبل غامض تحدث البلغاري ميلادينوف المدير الفني الجديد لنادي الاتحاد السكندري في أولى كلماته بعد توقيع عقود تولي مسؤولية تدريب النادي السكندري.

ميلادينوف وقع رسميا على عقود توليه مسؤولية تدريب نادي الاتحاد السكندري لمدة موسمين خلفا لحسام حسن.

وقعد نادي الاتحاد مؤتمرا صحفيا يوم السبت في حضور ميلادينوف تحدث من خلاله البلغاري عن مهمة تولي تدريب الاتحاد السكندري.

شاهد صور المؤتمر الصحفي لمدرب الاتحاد الجديد

وحضر مراسل FilGoal.com المؤتمر الصحفي وكل ما يلي على لسان مدرب الاتحاد الجديد..

جماهير تمنى وجودها

"عندما كنت أدرب إنبي وواجهت الاتحاد السكندري. وبعد ما رأيت جماهير الاتحاد تمنيت أن تكون تلك الجماهير معي وليس ضدي".

"هم جماهير عظيمة وتدفعك دائما إلى الأمام".

"الاتحاد السكندري فريق كبير للغاية ولدي طموحات واسعة معهم".

الراحلون

"بالتأكيد هناك العديد من اللاعبين في الفريق لا أعرفهم".

"سواء القدماء أو الصفقات الجديدة".

"ولكن الملعب هو الفيصل بالنسبة لي".

"سأتعرف على الجميع ومن أجد إنه ليس له مكان في الفريق سيرحل".

"حتى لو كان لاعبا جديدا في صفوف الفريق".

الجهاز المعاون

"أعرف الجهاز المعاون جيدا".

"سألت أصدقائي في مصر وتم ترشيح هؤلاء وأنا أعرفهم جيدا وسعيد بالعمل معهم".

ويتكون الجهاز المعاون من محمد عمر كمشرف على فريق الكرة ومحمد إبراهيم مدرب عام وحسن مرسي وأشرف عبد الحليم كمساعدين وعصام عبد العظيم كمدرب حراس".