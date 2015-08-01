ميلادينوف لـ في الجول: لا أقلق من تواجد محمد عمر معي في الاتحاد ولكن

أكد البلغاري ميلادينوف المدير الفني الجديد لنادي الاتحاد السكندري إن القرارات النهائية الخاصة بالفريق ستكون له وليس للجهاز المعاون.

الاتحاد السكندري أعلن رسميا تولي ميلادينوف مهمة المدير الفني خلفا لحسام حسن.

وقُدم المدير الفني الجديد في مؤتمر صحفي عقد يوم السبت تحدث من خلاله عن طموحه الفترة المقبلة وجماهير الاتحاد السكندري. (طالع التفاصيل)

وأختص البلغاري ميلادينوف مراسل FilGoal.com بالإجابة على سؤال حول مصير قرارات الجهاز الفني وخصوصا في تواجد محمد عمر كمشرف على الكرة.

وقال ميلادينوف: "لا أقلق من تواجد مدير فني كمحمد عمر مشرف على الكرة".

وأضاف لمراسل FilGoal.com "بالتأكيد احتاج إلى خبراته وتجاربه ولكن في الأخر أنا صاحب القرار".

رد محمد عمر

ومن جانبه رد محمد عمر على ميلادينوف قائلا: "أنا أبن نادي الاتحاد وأخدم النادي في أي وقت".

وأضاف لـFilGoal.com "رفضت عرضت خليجي بـ17 ألف دولار من أجل البقاء هنا في نادي الاتحاد".