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تغطية خاصة للتليفزيون المصري لافتتاح «قناة السويس»

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تغطية خاصة للتليفزيون المصري لافتتاح «قناة السويس» تغطية خاصة للتليفزيون المصري لافتتاح «قناة السويس»

ماسبيرو

قال رئيس تحرير برنامجي «الإقتصاد والناس» و «بصراحة» محمد ناقد، إنه جرى وضع كافة إمكانيات وأجهزة القناة الرابعة تحت تصرف قطاع التليفزيون، وذلك بناء على التعاون بين قطاعات الإتحاد لخدمة المواطن المصري، بالإتفاق والتنسيق بين رئيس قطاع التليفزيون مجدي لاشين ورئيس قطاع الإقليميات الدكتورهاني جعفر.

وأضاف «ناقد»، أنه تقرر تخصيص فترة خاصة لبرنامج بصراحة للإعلامي جمال الشاعر؛ لتغطية الاحتفالية من قناة السويس على القناتين الأولي والثانية بالإضافة لتغطية خاصة لبرنامج الاقتصاد والناس علي شاشة القناة الثانية.

ومن جانبه قال هاني جعفر، أن التقارير التي  جرى تصويرها خلال حفر القناة ستوضع تحت تصرف قطاعي الأخبار والتليفزيون وهى خاصة بالقناة الرابعة.

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