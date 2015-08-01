قررت اليوم السبت، محكمة أسيوط العسكرية، تأجيل محاكمة 139 من أنصار مرسي في إحداث عنف وشغب بمركز أبو قرقاص، إلى جلسة 10 أغسطس الجاري لسماع شهود الإثبات.
> وقال مصدر قضائي أن محكمة جنايات أسيوط العسكرية نظرت أولى جلساتها اليوم، لمحاكمة 139 بينهم 23 متهماً حضروا الجلسة، والباقون مخلى سبيلهم ومفرج عنهم.
> وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم من بينهما التحريض على العنف وإثارة الشغب، وإقتحام قسم الشرطة، والتعدي على قوات الأمن، والإنضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون.
تأجيل محاكمة 139 متهماً في أحداث عنف بأبو قرقاص بالمنيا
قررت اليوم السبت، محكمة أسيوط العسكرية، تأجيل محاكمة 139 من أنصار مرسي في إحداث عنف وشغب بمركز أبو قرقاص، إلى جلسة 10 أغسطس الجاري لسماع شهود الإثبات.