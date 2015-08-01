أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا بحب براد بيت " زي القمر " -
شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا كارها فكرة الجواز " سيبوني في حالي " -
فريق #شتوريل يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق #بنفيكا فى الدقيقة 77 من عمر المباراة -
فنانون أحرجتهم شيماء سيف.. قالت لأحدهم: «لماذا تقولون ما لا تفعلون؟» -
شاركت والدها أحد أفلامه وبهرت مواقع التواصل بـ"جمالها"|معلومات لا تعرفها عن نجلة يوسف منصور -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... كنت بخلي جوزي عينه في وسط راسه " ألبس فستان قصير يبين السمانتين " -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ...الست العاقلة سر نجاح أي علاقة "جننت أهله " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 70 من عمر المباراة -
تامر أمين: «هناك إعجاب متبادل بين السيسي وترامب.. حب من النظرة الأولى» -
استطلاع رأي: 38 % يؤيدون حق الزوج في منع زوجته من العمل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

تأجيل محاكمة 139 متهماً في أحداث عنف بأبو قرقاص بالمنيا

Google+ Print
تأجيل محاكمة 139 متهماً في أحداث عنف بأبو قرقاص بالمنيا تأجيل محاكمة 139 متهماً في أحداث عنف بأبو قرقاص بالمنيا

أرشيفية

قررت اليوم السبت، محكمة أسيوط العسكرية، تأجيل محاكمة 139 من أنصار مرسي في إحداث عنف وشغب بمركز أبو قرقاص، إلى جلسة 10 أغسطس الجاري لسماع شهود الإثبات.
> وقال مصدر قضائي أن محكمة جنايات أسيوط العسكرية نظرت أولى جلساتها اليوم، لمحاكمة 139 بينهم 23 متهماً حضروا الجلسة، والباقون مخلى سبيلهم ومفرج عنهم.
> وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم من بينهما التحريض على العنف وإثارة الشغب، وإقتحام قسم الشرطة، والتعدي على قوات الأمن، والإنضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا