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مصرع شخصين وإصابة أخر في مشاجرة بين مخمورين بقنا‎

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مصرع شخصين وإصابة أخر في مشاجرة بين مخمورين بقنا‎ مصرع شخصين وإصابة أخر في مشاجرة بين مخمورين بقنا‎

صورة أرشيفية

لقى شخصين مصرعهما وإصيب أخر بطلق ناري أثر نشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص المخمورين بمركز دشنا.
> تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطارًا بنشوب مشاجرة بدشنا.
> كشفت التحريات مصرع كلا من ” إبراهيم . ا . ط ” 35 سنة و “محمود . ص . إ ” 23 سنة ومقيمان بنجع عزوز، وإصابة شقيق الأول ويدعى ” أيمن ” بطلق ناري، وتبين نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين مجموعة من الأشخاص المخمورين بأحدى المناطق الجبلية، مما نتج عنها مصرع شخصين وإصابة أخر، وتكثف الشرطة جهودها لضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

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