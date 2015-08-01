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مساعد وزير الداخلية يتفقد الخدمات الأمنية بالمدخل الجنوبي لقناة السويس‎

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مساعد وزير الداخلية يتفقد الخدمات الأمنية بالمدخل الجنوبي لقناة السويس‎ مساعد وزير الداخلية يتفقد الخدمات الأمنية بالمدخل الجنوبي لقناة السويس‎

أرشيفية

قام اللواء سميح ابوشادي مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة ظهر اليوم بزيارة محافظة السويس وقام بتفقد الخدمات الامنية بالسويس والمدخل الجنوبي لقناة السويس والكمائن الامنية.

رافق مساعد وزير الداخلية اللواء جمال عبدالباري مدير أمن السويس والقيادات الامنية في مديرية أمن السويس من بينهم اللواء ابراهيم الديب مدير المباحث الجنائية والعميد محمد والي رئيس مباحث مديرية أمن السويس.

كما قام مساعد وزير الداخلية بالتأكد من يقظة قوات الامن المكلفة بعمليات التامين داخل محافظة السويس وفي محيط المنشات الحيوية.

وقال مصدر أمني، أن مساعد وزير الداخلية قام بمتابعة عمليات التمشيط الامني التي تقوم بها قوات الشرطة بالسويس شرق وغرب قناة السويس ومنطقة جبال عتاقة وطريق السويس- الاسماعلية والعين السخنة في السويس.

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