«الرئاسة» : 400 ألف فرصة عمل في توسعة ميناء شرق بورسعيد عقب افتتاح القناة

اِجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، برئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، وحضور رئيس أركان الهيئة الهندسية اللواء أ.ح كامل الوزير، رئيس مجلس إدارة شركة دار الهندسة، والمهندس محمد يحيى زكي، وعدد من المسئولين عن الجوانب القانونية والفنية لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، بأن الفريق «مميش» استعرض خلال الاجتماع نتائج المرور التجريبي لعدد من ناقلات الشحن في المجرى الملاحي لقناة السويس الجديدة، منوهًا إلى نجاح العبور التجريبي لكافة الناقلات العملاقة ذات الغاطس الكبير.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه جرى خلال الاجتماع استعراض المخطط التفصيلي لمنطقة شرق بورسعيد وفقًا للمخطط العام الذي، جرى اعتماده للتنمية بمنطقة قناة السويس، حيث عُرض التصور المقترح لتوسعة ميناء شرق بورسعيد وتطوير الظهير الصناعي واللوجيستي من خلال إنشاء منطقة صناعية على مساحة أربعين مليون متر مربع تهدف إلى توفير حوالي أربعمائة ألف فرصة عمل، وتشمل الصناعات الهندسية، والسيارات ومكوناتها، والأجهزة المنزلية والالكترونية، والتعبئة والتغليف، بالإضافة إلى تطوير البنية الأساسية للمنطقة وربطها مع المشروعات الأخرى الجاري تنفيذها، ومن بينها الأنفاق التي يتم حفرها أسفل قناة السويس.

وذكر المتحدث، أن الرئيس وجّه بسرعة البدء في تنفيذ هذا المخطط بالتنسيق بين هيئة قناة السويس والهيئة الهندسية واستشاريي المشروع، على أن يبدأ العمل عقب افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، حيث يعتبر مشروع منطقة شرق بورسعيد بمثابة اللبنة الأولى لوضع مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس موضع التنفيذ، ومن المقرر أن تليه خطة تنفيذية لباقي مناطق المخطط العام، وخاصة مناطق العين السخنة والإسماعيلية والقنطرة.

وجرى خلال الاجتماع مراجعة كافة الإجراءات الخاصة بحفل افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة وتأمينه وكذا برنامج الحفل، حيث أكد الرئيس على أهمية المشاركة الشعبية لكافة فئات الشعب المصري، ووجّه بالتنظيم الجيد لخطة التحركات والتنقلات وتوفير كافة سبل الراحة للمدعوين، فضلًا عن الدقة في تنفيذ الخطة الزمنية للاحتفال.