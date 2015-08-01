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الجيش النظامى السورى يقتل 100 مسلح بدرعا

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الجيش النظامى السورى يقتل 100 مسلح بدرعا الجيش النظامى السورى يقتل 100 مسلح بدرعا
قتل الجيش النظامى السورى أكثر من 100 مسلح، ودمر أسلحتهم وعتادهم الحربى وعدد من الأسلحة والذخائر المتنوعة، وذلك فى محيط "تل الشيخ حسين" شمال شرق درعا.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" اليوم السبت، عن مصدر عسكرى سوري، قوله "إن وحدات من قوات الجيش السورى النظامى تمكنت من استعادة السيطرة على مدينة الحسكة، وعدة مناطق فى محافظات (درعا وإدلب وحماة)، كانت تحت سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، "وجبهة النصرة".

وأشار المصدر إلى أن القوات النظامية السورية استعادت السيطرة على كليتى الاقتصاد والهندسة المدنية شرق حى الزهور جنوب الحسكة، ليقضى بذلك على آخر تواجد للتنظيم فى المدينة.

وفى محافظة حماة، أوضح المصدر أنه تم تدمير عدة آليات لـ"جيش الفتح"، وهو أحد فصائل المعارضة فى مساكن محطة "زيزون" وفى قلعة المضيق الواقعة فى الجهة الشرقية من سهل الغاب، وكبد "جيش الفتح" خسائر فادحة فى الأفراد والعتاد فى "الزقوم والعنكاوى وكفرزيتا وشرق مورك" بريف حماة الشمالي.
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