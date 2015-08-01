الشرطة تغلق شركة سياحية تزاول النشاط بدون تراخيص في الأقصر

نفذت شرطة السياحة والآثار بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، قرارا إدارايا بإغلاق شركة سياحية تزاول النشاط بدون الحصول علي التراخيص اللازمة بالمخالفة للقانون.

كان العميد، أحمد عبد الخالق، مفتش مباحث السياحة والآثار بمنطقة جنوب الصعيد، قد تلقي قرار من وزارة السياحة تحت رقم 141 لسنة 2015، باغلاق شركة الحرمين للخدمات السياحية وذلك لمزاولتها نشاط الشركات السياحية بدون ترخيص.”

وعلي الفور تم تشكيل فريق من مباحث شرطة السياحة والآثار برئاسة العقيد، محمد ابو عايد، رئيس مباحث السياحة والآثار بالأقصر، والمقدم، عمر مجاهد، رئيس قسم السياحة، وتمكن الفريق من اغلاق الشركة في وجود احد مندوبي الشركة، ويدعي ” الحسيني . ا . ا” 26 سنة ومقيم شارع التلفزيون.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات باشراف المستشار وليد البيلي، المحامي العام لنيابات الأقصر.