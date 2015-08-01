رويدا عطية على خطى الكبار في مهرجانات الفحيص بالأردن

على خطى الكبار أمثال وديع الصافي وصباح ووردة الجزائرية وصباح فخري وغيرهم، أحيت النجمة رويدا عطية حفلاً ناجحاً ضمن مهرجانات الفحيص في الأردن، بحضور جمهور كبير وصل إلى حدود الـ 3000 شخص.

الجمهور رقص على وقع أجمل الأغاني التي قدّمتها رويدا حتى ساعات الصباح الأولى مثل "رشرش" و"الرقصة الأولى" و"أبو سمرا". كما قدمت رويداً عدداً من الأغاني الطربية التي اشتهر بها صوتها لكبار الفنانين خصوصاً للفنانة الراحلة صباح.

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