أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا بحب براد بيت " زي القمر " -
شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا كارها فكرة الجواز " سيبوني في حالي " -
فريق #شتوريل يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق #بنفيكا فى الدقيقة 77 من عمر المباراة -
فنانون أحرجتهم شيماء سيف.. قالت لأحدهم: «لماذا تقولون ما لا تفعلون؟» -
شاركت والدها أحد أفلامه وبهرت مواقع التواصل بـ"جمالها"|معلومات لا تعرفها عن نجلة يوسف منصور -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... كنت بخلي جوزي عينه في وسط راسه " ألبس فستان قصير يبين السمانتين " -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ...الست العاقلة سر نجاح أي علاقة "جننت أهله " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 70 من عمر المباراة -
تامر أمين: «هناك إعجاب متبادل بين السيسي وترامب.. حب من النظرة الأولى» -
استطلاع رأي: 38 % يؤيدون حق الزوج في منع زوجته من العمل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

رويدا عطية على خطى الكبار في مهرجانات الفحيص بالأردن

Google+ Print
رويدا عطية على خطى الكبار في مهرجانات الفحيص بالأردن رويدا عطية على خطى الكبار في مهرجانات الفحيص بالأردن

السبت 01-08-2015 14:13

على خطى الكبار أمثال وديع الصافي وصباح ووردة الجزائرية وصباح فخري وغيرهم، أحيت النجمة رويدا عطية حفلاً ناجحاً ضمن مهرجانات الفحيص في الأردن، بحضور جمهور كبير وصل إلى حدود الـ 3000 شخص.
الجمهور رقص على وقع أجمل الأغاني التي قدّمتها رويدا حتى ساعات الصباح الأولى مثل "رشرش" و"الرقصة الأولى" و"أبو سمرا". كما قدمت رويداً عدداً من الأغاني الطربية التي اشتهر بها صوتها لكبار الفنانين خصوصاً للفنانة الراحلة صباح.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي