حبيب بوبي كريستينا براون ممنوع من حضور جنازتها

بالرغم من عدم وجود أي دلائل تثبت تورط Nick Gordon في قضية وفاة Bobbi Kristina Brown، فإن عائلة الراحلة ترفض بأيّ شكل من الأشكال تقبّله أو وجوده بقربها في هذه الأوقات العصيبة التي تمرّ بها.

وقد ذكرت صحيفة People الأمريكية أن Gordon يتوسل لـ Bobby Brown والد Bobbi Kristina وخالتها Pat Houston، كي يسمحا له بحضور مراسم وداعها، إلا أنهما رفضا هذا الأمر تماماً، لاعتبارهما أنه السبب وراء وفاتها وفقدانها.

ولأنّ Nick يخشى مواجهة الطرفين وجهاً لوجه خوفاً من ردة فعلهما، فقد بعث إليهما برسالة إلكترونية جاء فيها: "أرجو منكما السماح لي بحضور جنازة Bobbi.. لا أريد افتعال أي مشكلة أو خلاف، لذا قررت مراسلتكما بالسرّ".

وأضاف: "لقد أحببت Bobbi Kristina من كل قلبي، وأنا مدمّر الآن بعد رحيلها، لذا أودّ أن أقول لها وداعاً".

من جهتها، كشفت Pat أنّ جنازة Bobbi Kristina كانت ستقام يوم الخميس، لكنها أرجئت إلى يوم السبت، بانتظار وصول جميع أقارب الشابة الراحلة إلى Alpharetta في ولاية جورجيا الأمريكية.

وقالت Houston إن العائلة ستقيم يوم الإثنين لـ Brown وداعاً خاصاً في Fairview Cemetery بولاية نيوجيرسي، كما ستدفن الراحلة إلى جانب والدتها Whitney Houston، التي توفيت في فبراير من عام 2012.

يشار إلى أن مكتب الطب الشرعي في ولاية جورجيا، أكد أن Brown التي غابت عن عمر ناهز الـ 22 عاماً، لم تكن تعاني سابقاً من أي حالة مرضية مجهولة، وسوف يتم إجراء المزيد من الاختبارات التي من المتوقع أن تستغرق أسابيع عدة، من أجل تحديد سبب الوفاة الحقيقي.

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