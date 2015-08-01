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لينا كرم تضرب بالشتائم عرض الحائط وتوافق على دور جديد في ملهى ليلي

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لينا كرم تضرب بالشتائم عرض الحائط وتوافق على دور جديد في ملهى ليلي لينا كرم تضرب بالشتائم عرض الحائط وتوافق على دور جديد في ملهى ليلي

السبت 01-08-2015 14:58

قالت الفنانة السورية لينا كرم والتي أثارت عاصفة من الانتقادات حول طبيعة الأدوار التي جسّدتها خلال دراما رمضان 2015، إنّها "لازالت رغم كلّ الشّتائم والاتّهامات التي طالتها مستعدّة لقبول أي أدوار جريئة طالما أنّها تخدم المجتمع وتسلّط الضوء على قضايا منتشرة فيه تلامس الواقع".

وعن الوضع النّفسي الذي مرّت به بعد الانتقادات الحادّة، قالت كرم في تصريحات خاصّة لـ "سيدتي نت"، "بالنسبة للانتقادات فهي حملت جانبين نفسيين أحدهما إيجابي جاء من النجاح الكبير الذي حقّقته جرّاء لعب الأدوار بطريقة احترافية وهو ما أسعدني كثيراً، والآخر سلبي كان بسبب طريقة تعاطي الناس الخاطئة وبعض النّقاد مع الموضوع، فهم لم يفصلوا بين طبيعة الدور في العمل وبين شخصيّتي الحقيقية".

وأضافت الفنانة السورية "بالنهاية سعيدة بالنجاح الفنّي، ومستعدّة لقبول أيّ أدوار جريئة طالما أنّ الرّقابة في التلفزيون تسمح بالدور".

من جهة أخرى، عيّنت كرم مؤخّراً مسؤولاً إعلاميّاً عن أخبارها، ليقوم بتزويد الصحافيين بأحدث الأخبار، إضافة لتولّيه مهمّة التنسيق بينيها وبين الجهة الراغبة بإجراء الحوارات واللقاءات.

وكانت كرم لعبت في الموسم الفائت دورين جريئين، أحدهما في مسلسل "بانتظار الياسمين"، والآخر في مسلسل "عناية مشدّدة"، والذي لعبت فيه دور امرأة تدعى "عتاب" والتي تقوم بأعمال غير أخلاقيّة.

من جهة أخرى، تنتظر كرم بدء عمليات تصوير الجزء الثاني من مسلسل "العرّاب"، وتلعب فيه دور امرأة ترتاد الملاهي الليليّة، تعيش قصة مركّبة تبدأ بزواجها من أحد أبناء العرّاب، الذي يضطهدها مع مرور الوقت وينتهي الأمر بها في الشارع.
 

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