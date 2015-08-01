بالصّور.. ماذا يفعل دريد لحّام وسلاف فواخرجي وسط جنود النّظام السوري؟

زار كلّ من الفنانين السوريين دريد لحام وسلاف فواخرجي قاعدة عسكرية تابعة للجيش السوري، في إحدى المناطق القريبة من العاصمة دمشق.

الزّيارة لم تكن بهدف محدّد وإنما في إطار إعلامي أكثر من أي شيء آخر ولتصوير حلقة للتّلفزيون السوري بعنوان "المتراس"، لتأكيد دعمهما المستمر للنظام السوري، لا سيّما أنّهما كانا من أبرز الفنانين الذين وقفوا إلى جانب النّظام منذ الأيّام الأولى للأحداث في سوريا.

وقامت فواخرجي التي ارتدت قميصاً أسود، طبع عليه العلم السّوري، بمشاركة صور تلك الزيارة عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، وسرعان ما انتشرت الصور أيضاً على فيس بوك، لتثير موجة من السّخط والغضب لدى المعارضين للنظام، وتُثير في المقابل موجة من التّهليل والمديح من قبل المؤيّدين للنظام.