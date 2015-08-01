أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا بحب براد بيت " زي القمر " -
شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا كارها فكرة الجواز " سيبوني في حالي " -
فريق #شتوريل يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق #بنفيكا فى الدقيقة 77 من عمر المباراة -
فنانون أحرجتهم شيماء سيف.. قالت لأحدهم: «لماذا تقولون ما لا تفعلون؟» -
شاركت والدها أحد أفلامه وبهرت مواقع التواصل بـ"جمالها"|معلومات لا تعرفها عن نجلة يوسف منصور -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... كنت بخلي جوزي عينه في وسط راسه " ألبس فستان قصير يبين السمانتين " -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ...الست العاقلة سر نجاح أي علاقة "جننت أهله " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 70 من عمر المباراة -
تامر أمين: «هناك إعجاب متبادل بين السيسي وترامب.. حب من النظرة الأولى» -
استطلاع رأي: 38 % يؤيدون حق الزوج في منع زوجته من العمل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصّور.. ماذا يفعل دريد لحّام وسلاف فواخرجي وسط جنود النّظام السوري؟

Google+ Print
بالصّور.. ماذا يفعل دريد لحّام وسلاف فواخرجي وسط جنود النّظام السوري؟ بالصّور.. ماذا يفعل دريد لحّام وسلاف فواخرجي وسط جنود النّظام السوري؟

السبت 01-08-2015 16:22

زار كلّ من الفنانين السوريين دريد لحام وسلاف فواخرجي قاعدة عسكرية تابعة للجيش السوري، في إحدى المناطق القريبة من العاصمة دمشق.
الزّيارة لم تكن بهدف محدّد وإنما في إطار إعلامي أكثر من أي شيء آخر ولتصوير حلقة للتّلفزيون السوري بعنوان "المتراس"، لتأكيد دعمهما المستمر للنظام السوري، لا سيّما أنّهما كانا من أبرز الفنانين الذين وقفوا إلى جانب النّظام منذ الأيّام الأولى للأحداث في سوريا.
وقامت فواخرجي التي ارتدت قميصاً أسود، طبع عليه العلم السّوري، بمشاركة صور تلك الزيارة عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، وسرعان ما انتشرت الصور أيضاً على فيس بوك، لتثير موجة من السّخط والغضب لدى المعارضين للنظام، وتُثير في المقابل موجة من التّهليل والمديح من قبل المؤيّدين للنظام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي