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خلاف كبير بين زينب أسامة ومنتج كليبها "مقدرش أعيش"

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خلاف كبير بين زينب أسامة ومنتج كليبها "مقدرش أعيش" خلاف كبير بين زينب أسامة ومنتج كليبها "مقدرش أعيش"

السبت 01-08-2015 16:30

علمت "سيدتي نت" أن نجمة "ستار أكاديمي" زينب أسامة غير راضية عن كليب أغنيتها "مقدرش أعيش"، وأشارت المصادر إلى أن "زينب تلقي اللوم على شركة الإنتاج لصاحبها "ميدو منيب" كون نتيجة الكليب كانت دون التوقعات".
وعلم أيضاً إلى أنه كان "هناك لقطات صوّرت ولم يتم عرضها، وكان الكليب دون المستوى المطلوب".
من جهة ثانية، زينب تبرأت من هذا الكليب، مشددة على أنها "مسؤولة فقط عن كلام ولحن وتوزيع الأغنية".
يذكر أن خلافات كبيرة وقعت بين زينب وشركة "بوز بروداكشن"، بسبب التأخير الذي حصل لجهة طرح الكليب، ووعدت زينب جمهورها بعمل قريب وضخم سيكون من إنتاجها الخاص.

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سيدتي