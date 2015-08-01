هل تخسر بيرين سات بطولة "السلطانة كوسيم" بسبب المال؟

عمان- سميرة حسنين

تتحدّث الصحافة التركية خلال منذ أسابيع عن خلاف حاد نشب بين الممثلة بيرين سات المرشحة لبطولة المسلسل التاريخي "السلطانة كوسيم"، ومنتج المسلسل تيمور ساوجي الذي حقق نجاحاً غير مسبوقاً بمسلسله التاريخي السابق "حريم السلطان" على مدار 4 مواسم و4 سنوات كاملة، جراء مطالبتها بأجر قدره 90 ألف ليرة تركية عن الحلقة الواحدة .

ووكانت بيرين قد تقاضت عن مسلسلها السابق "الإنتقام" أجراً قدره 80 ألف ليرة تركية عن الحلقة، ورأته أنه من الطبيعي أن يزداد أجرها في المسلسل الجديد، خاصة أنّه مسلسل تاريخي وجهدها فيه سيكون مضاعفاً وربما ساعات العمل.

وأكّدت تسريبات من داخل العمل أنّ المنتج تيمور ساوجي وضع إحتمال إسناد بطولته إلى ممثلة جديدة غير معروفة في تركيا كما فعل في مسلسله السابق "حريم السلطان" باختياره مريم أوزيرلي بدور السلطانة هيام ونجحت فيه بامتياز، فأجرى اختباراً لعشر ممثلات صاعدات من باب الإحتياط في حال لم يتم التوصّل إلى اتفاق نهائي مع بيرين سات.

لكن في أسبوع عيد الفطر المبارك أكدت جهة مقربة من المنتج تيمور ساوجي أنّ مشكلة الأجر حلّت بين الطرفين، وتأكد للمرة الأخيرة والنهائية قيام بيرين سات بالدور.

وما حسم المشكلة أن القناة العارضة له (star tv) ومنتجه تيمور ساوجي اتفقا في اجتماعهما الأخير على أن بيرين سات هي الأنسب من غيرها لدور السلطانة كوسيم، ولم يعد الأجر الذي تطلبه مشكلةَ.

وقد بدأ بالفعل العمل على قدم وساق لتجهيز الحلقات الأولى من المسلسل المفترض بدء عرضه في شهر سبتمبر المقبل، فقد تم نصب 400 خيمة في منطقة أمبارلي لتصوير المعارك العسكرية فيها بمشاركة 5000 شخص في موقع التصوير.

وحين سألت الصحافة التركية تيمور ساوجي المنتج عن سبب غياب بيرين سات عن إجتماعه مع إدارة القناة العارضة للمسلسل ما دامت هي البطلة أجاب "بيرين سات تقضي إجازة عيد زواجها مع زوجها كينان دوغلو في منزلهما في ماليبو في أمريكا، وستنضم إلى فريق العمل في الحلقة السابعة، ولسنا بحاجة لوجودها حالياً وبإمكانها الذهاب إلى ماليبو أو الفضاء وحيث تشاء في هذا الوقت".