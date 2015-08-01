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محافظ الأقصر يوقع علي أطول علم مصري بطول 3 كم

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محافظ الأقصر يوقع علي أطول علم مصري بطول 3 كم محافظ الأقصر يوقع علي أطول علم مصري بطول 3 كم

وقع محافظ الأقصر، محمد بدر، اليوم السبت ، علي أطول علم مصرى قام بتجهيزه اتحاد لجمعيات ذوى الإعاقة بالتعاون مع مؤسسة2020 لإهدائه إلى الرئيس “عبد الفتاح السيسى” قبل افتتاح قناة السويس الجديدة.

بلغ حجم العلم 12000 متر وتم توقيع الجزء المخصص للأقصر باسم الشهيد النقيب “مصطفى حجاجى” ابن قرية الشغب بمركز إسنا الذى استشهد إثر الهجمات الإرهابية التي استهدفت كمين “الرفاعي ” بمنطقة الشيخ زويد فى شمال سيناء.

كما وقع اللواء، عادل مهران سكرتير عام المحافظة، وعدد من مديرى الإدارات، علي العلم وذلك بحضور أسرة الشهيد “حجاجى”.

ومن جانبها، قالت مرفت السمان رئيس اتحاد مصر لجمعيات ذوى الإعاقة أن العلم المصرى يبلغ طوله 3 كم وعرضه 4.2 مترا وذلك باجمالى مساحة 12 ألف مترا و150 سم من القماش، وسيكون علم تجميعى من الـ 27 محافظة على مستوى الجمهورية مشيرة إلي أن المهندس إبراهيم محلب”رئيس الوزراء وعدد من الرموز الوطنية وقعوا أيضا علي العام .

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