أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا بحب براد بيت " زي القمر " -
شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا كارها فكرة الجواز " سيبوني في حالي " -
فريق #شتوريل يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق #بنفيكا فى الدقيقة 77 من عمر المباراة -
فنانون أحرجتهم شيماء سيف.. قالت لأحدهم: «لماذا تقولون ما لا تفعلون؟» -
شاركت والدها أحد أفلامه وبهرت مواقع التواصل بـ"جمالها"|معلومات لا تعرفها عن نجلة يوسف منصور -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... كنت بخلي جوزي عينه في وسط راسه " ألبس فستان قصير يبين السمانتين " -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ...الست العاقلة سر نجاح أي علاقة "جننت أهله " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 70 من عمر المباراة -
تامر أمين: «هناك إعجاب متبادل بين السيسي وترامب.. حب من النظرة الأولى» -
استطلاع رأي: 38 % يؤيدون حق الزوج في منع زوجته من العمل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

إستناف محاكمة محافظ المنيا الأسبق و25 متهماً بتعذيب ناشطين بتمرد

Google+ Print
إستناف محاكمة محافظ المنيا الأسبق و25 متهماً بتعذيب ناشطين بتمرد إستناف محاكمة محافظ المنيا الأسبق و25 متهماً بتعذيب ناشطين بتمرد

1 أغسطس 2015 | 6:11 مساءً

أرشيفية

تستأنف محكمة جنايات المنيا، غداً الأحد، محاكمة 25 متهماً من عناصر جماعة الإخوان، بينهم الدكتور مصطفى كامل عيسى، محافظ المنيا الأسبق، والمتهمين بتعذين ناشطيين سياسين لمعارضتهما لنظام حكم مرسي.
> ومن بين المتهمين ضياء الدين المغازي، أمين حزب الحرية والعدالة بالمنيا، وعلي عمران، نائب سابق بمجلس الشعب، وحسين سلطان، نائب سابق بمجلس الشعب، وحمدي علي سابق، نائب سابق بمجلس الشوري، والموجه لهم تهم إحتجاز وتعذيب عضوين من حركة تمرد، وهما محمد مختار منسق الحركة بالمحافظة، وأشرف سيد، وذلك بمقر حزب الحرية والعدالة بمدينة المنيا، لقيامهما بتنظيم تظاهرات ضد الرئيس المعزول محمد مرسي.

2015-08-01

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا