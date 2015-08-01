إستناف محاكمة محافظ المنيا الأسبق و25 متهماً بتعذيب ناشطين بتمرد

تستأنف محكمة جنايات المنيا، غداً الأحد، محاكمة 25 متهماً من عناصر جماعة الإخوان، بينهم الدكتور مصطفى كامل عيسى، محافظ المنيا الأسبق، والمتهمين بتعذين ناشطيين سياسين لمعارضتهما لنظام حكم مرسي.

> ومن بين المتهمين ضياء الدين المغازي، أمين حزب الحرية والعدالة بالمنيا، وعلي عمران، نائب سابق بمجلس الشعب، وحسين سلطان، نائب سابق بمجلس الشعب، وحمدي علي سابق، نائب سابق بمجلس الشوري، والموجه لهم تهم إحتجاز وتعذيب عضوين من حركة تمرد، وهما محمد مختار منسق الحركة بالمحافظة، وأشرف سيد، وذلك بمقر حزب الحرية والعدالة بمدينة المنيا، لقيامهما بتنظيم تظاهرات ضد الرئيس المعزول محمد مرسي.