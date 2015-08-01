محافظ الإسماعيلية: إضافة شبكة إنارة للطريق الرئيسى للمدينة بطول 40 كيلو

قال اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، إن المحافظة اكتسبت شبكة طرق كبيرة خلال الأعمال الأخيرة الخاصة بالاستعدادات النهائية لحفل افتتاح قناة السويس الجديدة، حيث تم رفع كفاءتها، بجانب تجديد شباب شبكة إنارة عامة وإضافة شبكة إنارة للطريق الرئيسى لمدينة الإسماعيلية بطول 40 كيلو متر، واستعادة جمال المحافظة بشكل عام والذى يميزها عن باقى المحافظات.

وأضاف "طاهر" خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "الحياة الآن" المذاع على فضائية "الحياة" أنه خلال الخمسة أيام المقبلة ستكون الإسماعيلية جاهزة تماما لاستقبال هذا الحدث العالمى بالصورة التى يتمناها المصريون والتى يمكن أيضا أن ترسل رسالة للعالم من خلالها، مؤكدا أنه بعد يوم 6 أغسطس الجارى مباشرة ستُعقد الاحتفالات داخل شوارع المحافظة، قائلاً "الشخصية الإسماعيلية هتبان يوم 7 أغسطس فى تعبيرها عن فرحتها".

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