بالصور.. وزير الصحة ورئيس جامعة القناة يتفقدان المستشفى التخصصى

استقبل الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس الأستاذ الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، حيث تفقدا أقسام المستشفى التخصصى بجامعة قناة السويس، وذلك للوقوف على جاهزيته أثناء احتفال مصر بالحدث الأهم والأعظم وهو افتتاح قناة السويس.

وأشاد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة بالمستوى الطبى الذى تظهر عليه مستشفيات جامعة قناة السويس فيما أعلن الأستاذ الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة رفع حالة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية وإلغاء الراحات وانتظام جميع الأطباء بكل الأقسام والعمل على مدار الساعة لخدمة زوار مصر وقناة السويس، فيما أكد التعاون المستمر مع مديرية الصحة بالإسماعيلية والمستشفى العام والتنسيق بينهما ومحافظة الإسماعيلية وأن جميع العاملين بالمستشفيات الجامعية وأساتذة كلية الطب مستعدون لهذا الحدث وتأمينه.

ووافق الوزير على طلب رئيس الجامعة بدعم المستشفى التخصصى بـ20 سريرا.



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