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771 راكبا يغادرون ميناء نويبع ووصول 175 سائحا لميناء شرم الشيخ

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771 راكبا يغادرون ميناء نويبع ووصول 175 سائحا لميناء شرم الشيخ 771 راكبا يغادرون ميناء نويبع ووصول 175 سائحا لميناء شرم الشيخ
قال مصطفى عبد الرحيم المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء نويبع اليوم استقبل العبارة ايلة وعلى متنها 482 راكبا و6 سيارات والسفينة بريدج وعلى متنها 17 براد و7 تريلا.

وأضاف عبد الرحيم أن الميناء شهد بالأمس استقبال العبارة ايلة وعلى متنها 380 راكبا و31 سيارة ملاكى منها 15 سيارة رسالة تصدير و24 براد و2 باص جيت ومغادرة العبارة ايلة وعلى متنها 876 راكبا و14 سيارة و1 تريلا و1 براد.

ويشهد ميناء شرم الشيخ اليوم رحلتى مغادرة واستقبال السفينة نيوتاليس وعلى متنها 115 سائحا إلى ومن الكنيسة لممارسة الرياضات المائية ورياضة الغوص.

كما شهد الميناء بالأمس استقبال اليخت مسترال وعلى متنه 22 سائحا، واليخت سيكلون وعلى متنه 26 سائحا واليخت تمبست وعلى متنه 12 سائحا قادما من الغردقة.

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مصر 365