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إحالة قضية "الرشوة الكبرى" بوزارة الزراعة إلى محكمة الجنايات

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إحالة قضية "الرشوة الكبرى" بوزارة الزراعة إلى محكمة الجنايات إحالة قضية "الرشوة الكبرى" بوزارة الزراعة إلى محكمة الجنايات
أمر المستشار على عمران القائم بأعمال النائب العام، بإحالة 13 متهما فى قضية الرشوة الكبرى، المتهم فيها عدد من المسئولين بالإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وزارة الزراعة إلى محكمة الجنايات.

وكانت التحقيقات قد كشفت لقيام المتهمين بتزوير كشوف حصر أراضى الدولة الواقعة خارج زمام المدن بالمحافظات لصالح مواطنين بواسطة عدد من السماسرة والعاملين بالهيئة لإثبات وضع يدهم على الأرض على خلاف الحقيقة، بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى وطريق القاهرة الإسماعلية الصحراوى ومناطق بالإسكندرية والإسماعلية والسويس وبورسعيد مقابل مبالغ مالية كبيرة.

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