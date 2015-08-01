السيسى يترأس اجتماع مجلس الدفاع الوطنى لاستعراض تأمين الاحتفال بالقناة

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اجتماع مجلس الدفاع الوطنى، بحضور كامل هيئة المجلس التى تضم رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والمالية والخارجية والداخلية، والفريق رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة العمليات ومدير المخابرات الحربية. كما حضر الاجتماع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض تطورات الموقف الأمنى على الساحة الداخلية، والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب فى سيناء ومتابعة سير العمليات العسكرية لدحره، والتقدم الذى تم إحرازه فى هذا الصدد.

وشهد الاجتماع استعراضاً لتطورات الأوضاع الإقليمية فى المنطقة فى ظل التهديدات والأخطار التى تهدد أمن المنطقة العربية وتستهدف النيْل من مقدرات شعوبها.

وتم خلال الاجتماع استعراض خطة تأمين الاحتفال الخاص بافتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، حيث وجّه الرئيس بالالتزام بأعلى معايير الدقة واليقظة الأمنية فى تنفيذ هذه الخطة من أجل تأمين الاحتفال بهذا الحدث التاريخى الذى سيشهد مشاركة دولية وشعبية واسعة.

ووافق مجلس الدفاع الوطنى على تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية فى مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومى المصرى والعربى فى منطقة الخليج العربى والبحر الأحمر وباب المندب، وذلك لمدة ستة أشهر إضافية أو لحين انتهاء مهمتها القتالية أيهما أقرب، وذلك إعمالاً للفقرة (ب) من المادة 152 من الدستور التى اشترطت أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني، على إرسال قوات فى مهمة قتالية خارج حدود الدولة.



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