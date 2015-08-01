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الدفاع الوطنى يمدد مشاركة القوات المسلحة فى مهام خارج الحدود 6 أشهر

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الدفاع الوطنى يمدد مشاركة القوات المسلحة فى مهام خارج الحدود 6 أشهر الدفاع الوطنى يمدد مشاركة القوات المسلحة فى مهام خارج الحدود 6 أشهر
وافق مجلس الدفاع الوطنى، فى اجتماعه اليوم السبت، برئاسة عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية فى مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومى المصرى والعربى فى منطقة الخليج العربى والبحر الأحمر وباب المندب، وذلك لمدة ستة أشهر إضافية أو لحين انتهاء مهمتها القتالية أيهما أقرب، وذلك إعمالاً للفقرة (ب) من المادة 152 من الدستور التى اشترطت أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني، على إرسال قوات فى مهمة قتالية خارج حدود الدولة.

وكان الاجتماع بحضور كامل هيئة المجلس التى تضم رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والمالية والخارجية والداخلية، والفريق رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة العمليات ومدير المخابرات الحربية، كما حضر الاجتماع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس.
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