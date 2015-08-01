مجلس الأعمال المصرى الفرنسى: وفد رجال أعمال يرافق "هولاند" فى افتتاح القناة

أكد فؤاد يونس رئيس مجلس الأعمال المصرى الفرنسى، أن وفدا من رجال الأعمال الفرنسيين سيشارك الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند فى احتفالية افتتاح قناة السويس الجديدة، موضحا أن الزيادة تأتى تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لزعماء العالم للمشاركة فى الاحتفالية.

وأوضح يونس فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن زيارة الرئيس الفرنسى لمصر ستكون قصيرة وستتغرق يوما واحدا، ولم يتخللها عقد لقاءات مع مجلس الأعمال المصرى الفرنسى بالقاهرة.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر تبلغ 3 مليارات يورو فى العديد من المجالات أبرزها الصناعات الغذائية والبنية الأساسية ومشروعات النقل.

وأكد رئيس مجلس الأعمال "المصرى – الفرنسى" أن حجم الاستثمارات الفرنسية بمصر سيزيد بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن مناخ الاستثمار أصبح جيدا وتحسن كثيرًا، وهناك شركات فرنسية مهتمة بزيادة نشاطها فى مصر خاصة فى محور قناة السويس.