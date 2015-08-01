جون كيرى يصل القاهرة لبحث القضايا الأمنية فى المنطقة وسبل دعم مصر

وصل مطار القاهرة الدولى اليوم السبت "جون كيرى" وزير الخارجية الأمريكى، فى زيارة يلتقى خلالها نظيره سامح شكرى لبحث عدد من القضايا الأمنية فى المنطقة، وسبل دعم مصر فى مواجهتها للتهديد الإرهابى فى شبه جزيرة سيناء، وذلك فى إطار جولة يقوم بها فى الشرق الأوسط تشمل مصر وقطر قبل أن يتوجه لزيارة عدد من دول جنوب آسيا.

صرحت مصادر أمنية بالمطار بأن وزير الخارجية الأمريكى وصل على طائرة خاصة، وكان فى استقباله باستراحة كبار الزوار بالمطار أعضاء السفارة الأمريكية ومندوبين من وزارة الخارجية.

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