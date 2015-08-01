إصابة 6 اشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجوار ولهو الأطفال بسوهاج‎

اصيب 6 اشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجوار ولهو الأطفال بسوهاج.

كان اللواء أحمد ابو الفتوح مدير أمن سوهاج، قد تلقي اخطاراً من قسم أول شرطة سوهاج بوقوع مشاجرة بشارع عطا فراج القبلي – دائرة القسم ،

بالانتقال والفحص تبين أنها بين كل من :- طرف أول ( أحمد سعد علي صالح 21 سنة مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ،و سعد علي صالح 49 سنة عربجي مصاباً بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ،و هبه سعد علي 22 سنة ربة منزل مصابه بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ،و علي سعد علي 19 سنة لا يعمل ،و حسين البدري عبد العليم 24 سنة سائق) ،

> وطرف ثان (هدي أحمد عبد الهادي 25 سنة ربة منزل مصابه بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ،و فتحية أحمد عبد الهادي 33 سنة ربة منزل مصابه بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ،و مها علي محمود مصابه بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم) والطرفان يقيمان بذات الناحية وتبين ان سبب المشاجرة خلافات الجوار ولهو الأطفال.

> تم ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهم تبادلا الاتهامات فيما بينهم بتعدي كلاً منهما علي الآخر بالضرب وإحداث إصابته .

> كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة العامة .