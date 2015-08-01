أزياء مميزة ودافئة ضمن مجموعة إتش آند إم لخريف وشتاء 2015

تركز مجموعة الأزياء الرجالية من إتش آند إم لموسم خريف وشتاء 2015 على المظهر الخارجي والأقمشة، ملقيةً الضوء على المعاطف والجاكيتات والقطع المنسوجة أو الصوفية. وتضفي بعض القطع المميزة المظهر الدافئ والعصري مع تشكيلة متنوعة من درجات الرمادي والأزرق المستوحاة من أجواء الشواطئ في الشتاء.

يقول أندرياس لوينستام، رئيس تصميم الأزياء الرجالية في إتش آند إم: "أحب في هذه المجموعة توجّه أزياء الرجال نحو المظهر الراقي الذي يتميز بالتصميم الفريد والقماش المختار بعناية. لقد حرصنا في إتش آند إم على ابتكار إطلالة متعددة الطبقات تقوم في الوقت نفسه على خطوط تفصيلية واضحة."