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أزياء مميزة ودافئة ضمن مجموعة إتش آند إم لخريف وشتاء 2015

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أزياء مميزة ودافئة ضمن مجموعة إتش آند إم لخريف وشتاء 2015 أزياء مميزة ودافئة ضمن مجموعة إتش آند إم لخريف وشتاء 2015

الأربعاء 29-07-2015 19:03

تركز مجموعة الأزياء الرجالية من إتش آند إم لموسم خريف وشتاء 2015 على المظهر الخارجي والأقمشة، ملقيةً الضوء على المعاطف والجاكيتات والقطع المنسوجة أو الصوفية. وتضفي بعض القطع المميزة المظهر الدافئ والعصري مع تشكيلة متنوعة من درجات الرمادي والأزرق المستوحاة من أجواء الشواطئ في الشتاء.

يقول أندرياس لوينستام، رئيس تصميم الأزياء الرجالية في إتش آند إم: "أحب في هذه المجموعة توجّه أزياء الرجال نحو المظهر الراقي الذي يتميز بالتصميم الفريد والقماش المختار بعناية. لقد حرصنا في إتش آند إم على ابتكار إطلالة متعددة الطبقات تقوم في الوقت نفسه على خطوط تفصيلية واضحة."

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سيدتي