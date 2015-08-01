تراجع كبير وملحوظ في أناقة نجوى كرم! فما السبب؟

شهدت الأعوام السابقة تطوراً ملحوظ في إطلالات النجمة نجوى كرم، إذ أصبحت اختياراتها غاية في الأناقة؛ والأزياء التي تختارها قمة في العصرية ومواكبة الموضة، وبتنا جميعنا ننتظر حفلاتها أو حلقات برنامج Arab's Got Talent لنرى ماذا ستختار، وبماذا ستتألق، إلا أنه في الآونة الأخيرة، لاحظنا تراجعاً كبيراً في هذه الأناقة، بسبب خيارات كارثية أطلّت بها في عدد من المناسبات، فما السبب ياترى؟

من الممكن أن تكون نجوى قد غيّرت مُنسق الملابس الخاص بها Stylist، أو أنها أصبحت أكثر ثقة بالنفس وجرأة، ما دفعها لاختيارات متهورة وغير مدروسة. وبعد أن كان أسلوبها في الموضة فاخراً وراقياً، أصبح اليوم مُبهرجاً ومتكلفاً جداً، وفق ما لاحظناه في الفستان البُرتقالي مع الكشاكش الذي اختارته من Nicolas Jebran لحفلة عيد الفطر مع الحذاء الذهبي والفستان المُعرّق بطبعات الورود أيضاً مع القماش اللامع، والذي كررت معه نفس الحذاء الذهبي أيضاً. كما أن إطلالتها في المغرب بالرداء الفوشيا مع السروال المُطبع لم تكن موفقة أبداً، كما كانت الحال مع الفستان الحريري الملون الذي اختارته للرحلة البحرية Stars on Board.

بشكل عام لم توفق نجوى كرم في خياراتها مؤخراً، كما أن هذه ليست أناقتها المعهودة التي عودتنا عليها، على أمل أن تعود قريباً إلى سابق عهدها وتتألق بأجمل الخيارات وأكثرها جمالاً.

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