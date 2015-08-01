مصرع وإصابة 10 فى حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بسوهاج

لقي شخصين مصرعهم واصيب 8 اخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق البحر الأحمر/ سوهاج.

> كان اللواء/ احمد ابو الفتوح مدير امن سوهاج فد تلقي اخطاراً من مركز شرطة أخميم بانقلاب سيارة علي طريق البحر الأحمر بالكيلو 70 اتجاه أسيوط دائرة المركز ووجود متوفين ومصابين.

> بالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء قيادة المدعو/ الحسيني علي عباس 21 سنة سائق ويقيم بناحية المنشية الجديدة فرشوط “قنا” سيارة ميكروباص رقم 21771 أجرة قنا إختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لإنقلابها علي جانب الطريق.

> نتج عن الحادث وفــاة كلاً من :- ( رؤي سيد بدوي 16 سنة طالبه ،و مصطفي بدوي السيد 56 سنة سائق) ويقيمان بذات الناحية وإصابة كل من :- ( قائد السيارة “بكسر بالطرف السفلي لعظمتي الشظية والقصبية وتم تحويله لمستشفي سوهاج التعليمي ،و سيد محمد سيد 50 سنة صاحب محل ملابس باشتباه نزيف بالصدر والبطن وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي ،و أسعد السيد صديق 26 سنة عامل ،و الطفل/ مروان سعد السيد 6 سنوات ،و محمد يسري نصحي 27 سنة مزارع ،و طاوية محمد كمال 50 سنة ربة منزل ،و سعودي عنتر عبد العظيم 35 سنة عامل ،و علي كامل محمد 21 سنة سائق بجروح وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم) والجميع يقيمون فرشوط “قنا”.

> صرحت النيابة بدفن الجثتين وتم تسليمهم لأهليتهما وجاري سؤال المصابين ، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .