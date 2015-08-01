أخبار عاجلة

فريق #شتوريل يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق #بنفيكا فى الدقيقة 77 من عمر المباراة -
فنانون أحرجتهم شيماء سيف.. قالت لأحدهم: «لماذا تقولون ما لا تفعلون؟» -
شاركت والدها أحد أفلامه وبهرت مواقع التواصل بـ"جمالها"|معلومات لا تعرفها عن نجلة يوسف منصور -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... كنت بخلي جوزي عينه في وسط راسه " ألبس فستان قصير يبين السمانتين " -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ...الست العاقلة سر نجاح أي علاقة "جننت أهله " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 70 من عمر المباراة -
تامر أمين: «هناك إعجاب متبادل بين السيسي وترامب.. حب من النظرة الأولى» -
استطلاع رأي: 38 % يؤيدون حق الزوج في منع زوجته من العمل -
نائب وزير الشباب الكويتي يبدي «إعجابه» بمركز شباب الجزيرة -
فيديو| تامر أمين: مصر كانت تابعة لأمريكا خلال عهدي السادات ومبارك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«النائب العام» يكلف الأموال العامة باستكمال التحقيق في غرق العبارة طابا

Google+ Print
«النائب العام» يكلف الأموال العامة باستكمال التحقيق في غرق العبارة طابا «النائب العام» يكلف الأموال العامة باستكمال التحقيق في غرق العبارة طابا

العبارة طابا

كلف النائب العام المساعد والقائم بأعمال النائب العام المستشار علي عمران، نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المحامي العام الأول للنيابة المستشار أحمد البحراوي؛ باستكمال التحقيقات في شأن واقعة الإضرار بالمال العام المتعلقة بغرق العبارة «طابا» المملوكة للشركة المصرية للملاحة البحرية التابعة لوزارة النقل.

و وذكر – بيان صحفي صادر عن مكتب النائب العام- أن الواقعه تعود لتاريخ  5 يوليو الماضي، عندما أخطرت نيابة البحر الأحمر الكلية، ببلاغ من إدارة شرطة ميناء سفاجا، وتضمن ورود بلاغ من هيئة ميناء سفاجا البحري في الساعة الخامسة صباحًا، بوصول إشارة استغاثة من طاقم العبارة طابا، المتوجهة إلى ميناء ضبا بالمملكة العربية ، بتعرضها للغرق على بعد 12 ميلًا بحريًا من ميناء سفاجا.

وتبين من التحقيقات، أن العبارة كانت تقل على متنها 43 شاحنة محملة ببضائع مختلفة، وأنه في تمام الساعة 6 و 50 دقيقة صباحًا ورد إخطارًا من هيئة الميناء بغرق العبارة، وتم إنقاذ طاقم العبارة وجميع المتواجدين عليها.

وباشرت نيابة البحر الأحمر التحقيقات بسؤال ربان السفينة وكبير المهندسين وضابط أول السفينة والمختصين بإدارة التفتيش البحري بسفاجا ومسئولي ميناء سفاجا البحري ،وتقرر أن تستكمل نيابة الأموال العامة العليا، التحقيقات فيما يتعلق بواقعة الإضرار بالمال العام.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل