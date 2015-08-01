«النائب العام» يكلف الأموال العامة باستكمال التحقيق في غرق العبارة طابا

كلف النائب العام المساعد والقائم بأعمال النائب العام المستشار علي عمران، نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المحامي العام الأول للنيابة المستشار أحمد البحراوي؛ باستكمال التحقيقات في شأن واقعة الإضرار بالمال العام المتعلقة بغرق العبارة «طابا» المملوكة للشركة المصرية للملاحة البحرية التابعة لوزارة النقل.

و وذكر – بيان صحفي صادر عن مكتب النائب العام- أن الواقعه تعود لتاريخ 5 يوليو الماضي، عندما أخطرت نيابة البحر الأحمر الكلية، ببلاغ من إدارة شرطة ميناء سفاجا، وتضمن ورود بلاغ من هيئة ميناء سفاجا البحري في الساعة الخامسة صباحًا، بوصول إشارة استغاثة من طاقم العبارة طابا، المتوجهة إلى ميناء ضبا بالمملكة العربية السعودية، بتعرضها للغرق على بعد 12 ميلًا بحريًا من ميناء سفاجا.

وتبين من التحقيقات، أن العبارة كانت تقل على متنها 43 شاحنة محملة ببضائع مختلفة، وأنه في تمام الساعة 6 و 50 دقيقة صباحًا ورد إخطارًا من هيئة الميناء بغرق العبارة، وتم إنقاذ طاقم العبارة وجميع المتواجدين عليها.

وباشرت نيابة البحر الأحمر التحقيقات بسؤال ربان السفينة وكبير المهندسين وضابط أول السفينة والمختصين بإدارة التفتيش البحري بسفاجا ومسئولي ميناء سفاجا البحري ،وتقرر أن تستكمل نيابة الأموال العامة العليا، التحقيقات فيما يتعلق بواقعة الإضرار بالمال العام.