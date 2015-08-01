مبادرة اليوم السابع و آفاق جديدة للمواقع و الصحف الإقليمية

بديع النُصاري



فى الحقل الإعلامي فى مصر و العالم العربي يبرز بشكل واضح الدور الإيجابي الذي تمارسه جريدة و موقع اليوم السابع فبعد أن أصبح الموقع فى مصاف الكبار فى العالم بإحتلاله ترتيب 259 على العالم ،فإنه يطلق المبادرة بعد الأخرى و آخرها مبادرة رعاية الصحف و المواقع الإليكترونية و التي نشرت فى الجريدة الورقية و الموقع الإليكتروني و تم التنويه على التجهيز لمؤتمر لدعم المواقع و الصحف الإقليمية .

و إنني بصفتي رئيس مجلس إدارة شبكة عيون الإخبارية فإنني أرى أن هذا توجه رائع يثري العمل الصحفي الإقليمي بدعم اليوم السابع له فى مبادرة غير مسبوقة لم يفكر أحد فى تنفيذها فى جميع أنحاء العالم كما أننى أتمنى أن تفعل القنوات الفضائية و برامج التوك شو هذا الأمر لأن المواقع الإقليمية هي الأقرب إلى المواطن و همومه .

من المعروف أن الصحف و المواقع الإقليمية تعاني من ضعف التمويل لأنعدام المحتوى الإعلاني و أيضا لإستحواذ المؤسسات الكبرى على الأضواء و لكن بمبادرة اليوم السابع بدأت الصحف الإقليمية تظهر فى صفحات موقع و جريدة اليوم السابع مما يساعد على إنتشارها و سيساعدها على الحصول على تعاقدات إعلانية فتستطيع الإستمرار فى أداء واجبها .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads