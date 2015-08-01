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طريق الأوليمبي .. مصر تقهر أوغندا بمجموع 6-1 وتتأهل إلى أمم إفريقيا

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طريق الأوليمبي .. مصر تقهر أوغندا بمجموع 6-1 وتتأهل إلى أمم إفريقيا طريق الأوليمبي .. مصر تقهر أوغندا بمجموع 6-1 وتتأهل إلى أمم إفريقيا

نجح المصري في تكرار فوزه على منتخب أوغندا ليتأهل إلى أمم إفريقيا تحت 23 سنة والتي تؤهل إلى أولمبياد ريو دي جانيرو في البرازيل 2016.

مصر فازت على أوغندا خارج الديار 2-1 بعدما فازت ذهابا 4-0 لتتأهل بمجموع 6-1 إلى أمم إفريقيا.

وبذلك يتأهل منتخب مصر الأوليمبي بقيادة حسام البدري إلى أمم إفريقيا بالسنغال والتي تؤهل أصحاب المراكز الأول والثاني والثالث إلى الأولمبياد.

ثنائية منتخب مصر جاءت عن طريق محمود عبد المنعم كهربا.

هدف أول لكهربا في الدقيقة 11 من الشوط الأول. وهدف ثاني في الدقيقة 56 بعد تمريرة من محمود حسن تريزيجيه.

بينما جاء هدف أوغندا الوحيد عن طريق فاروق ميا في الدقيقة 77.

وسيطر المنتخب المصري على أجواء المباراة

مزيد من التفاصيل بعد قليل

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فيديو اليوم السابع

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