6 نصائح هامة للوقاية من الإصابة بالخرف

الخرف من أخطر الأمراض التى تصيب المخ، وهو أكثر شيوعاً بين كبار السن، ومن أبرز أشكاله: مرض الزهايمر، والذى يصيب أكثر من 44 مليون شخص على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يتضاعف الرقم خلال عام 2050.

ونقدم لكم خلال هذا التقرير مجموعة من النصائح المثيرة والهامة، وذلك للحد من فرص إصابتك بالخرف والزهايمر والكثير من الأمراض الأخرى، وهى تشمل:

>1.الإكثار من تناول الجزر والقرنبيط والكرنب والأطعمة الغنية بالألياف لأنها تعزز وظائف الإدراك، وتقلل فرص الإصابة بالزهايمر حسب دراسة سويدية حديثة.

>2.اتباع حمية البحر المتوسط، والتى تقتضي تناول كميات كبيرة من الخضروات والفواكه والأسماك والمكسرات والبقوليات والحبوب الكاملة وزيت الزيتون، والحد في الوقت نفسه من تناول اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان والكربوهيدرات والحلويات والأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، وثبت أيضاً فاعليتها في الوقاية من أمراض القلب والاكتئاب.

>3.تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ب12 ، والضرورى جداً للمخ، ومن أبرز هذه الأطعمة: الكبدة والأسماك ولحوم الدجاج والبيض والألبان والزبادى.

>4.قياس ضغط الدم بشكل منتظم وتجنب الأطعمة المملحة التى ترفع مستوياته، لأن ارتفاع الضغط من أبرز العوامل التى تؤدى للإصابة بالزهايمر والخرف.

>5.المشى ثلاثة أيام على الأقل فى الأسبوع، لمدة لا تقل عن 45 دقيقة فى المرة الواحدة.

>6.القراءة والكتابة ولعب السودوكو وحل الكلمات المتقاطعة من الوسائل الهامة للحد من فرص الزهايمر ولتقوية الذاكرة.

ونشرت بعض هذه النتائج بالمجلة الطبية الشهيرة "Neurology "، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الحادى والثلاثين من شهر يوليو الماضى.