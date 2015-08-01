قريبا.. استكمال تجارب مصل الإيبولا الجديد عقب النتائج المذهلة السابقة

نادى العديد من الخبراء والمتخصصين الدوليين باستكمال التجارب الإكلينيكية الخاصة بمصل مرض فيروس الإيبولا الجديد "VSV-EBOV"، والذى أظهر نجاحاً غير مسبوق فى منع الإصابة بالمرض خلال تجربته على عدد كبير من الأشخاص داخل غينيا، وبلغت نسبة نجاحه 100%، وهو ما يعد أمراً مثيراً للغاية.

وأوصى الباحثون بإجراء المزيد من التجارب الإكلينيكية الخاصة بهذا المصل على مجموعات مختلفة من قاطنى غرب أفريقيا حتى يرى النور قريباً، خاصة أنه لا يوجد حتى الآن مصل أو علاج للمرض تم التصديق عليه رسمياً.

وبالفعل أعلنت السلطات الغينية ومنظمة الصحة العالمية والعديد من الهيئات الدولية عن الشروع فى إجراءات بدء تجربة إكلينيكية جديدة على مصل الإيبولا " VSV-EBOV"، سيكون غالبية الخاضعين لها من الأطفال والمراهقين.

وتسبب مرض فيروس الإيبولا حتى الآن فى وفاة أكثر من 11 ألف شخص فى منطقة غرب أفريقيا منذ تفشى أكبر موجة من المرض بدأت فى دولة غينيا خلال شهر ديسمبر من عام 2013، ويتوقع الباحثون أن يساهم هذه المصل حال نجاح التجارب القادمة فى القضاء تماماً على هذا المرض الخطير.

ونشر هذه التقرير على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الحادى والثلاثين من شهر يوليو الماضى، ومن المقرر أن تنشر نتائج التجارب الإكلينيكية الجديدة فى المجلة الطبية الشهيرة "The Lancet.".

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