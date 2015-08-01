بعد مرور عام .. «عدوي» يوجه التحية للفريق الطبي بموقع حفر قناة السويس الجديدة

قام الدكتور عادل عدوي -وزير الصحة- بتوجيه التحية لجميع فرق التأمين الطبي، التي تم تكليفها بتوفير الخدمات والاحتياجات الطبية للعاملين، بموقع حفر قناة السويس الجديدة على مدار عام البناء والتشييد، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة كانت من أولى هيئات الدولة التي عملت على المشاركة وتوفير الدعم الطبي اللازم لإنجاح هذا المشروع القومي، حيث دفعت بأول مستشفى ميداني لتوفير الخدمات الطبية للعاملين بالموقع، يوم 10 أغسطس 2014.

وأشار عدوي إلى أن الصحة دفعت بتشكيل ميداني من المستشفيات المتخصصة، ويضم 9 مستشفيات انتشرت بطول القناة الجديدة في تسع مواقع مختلفة هي: (المنصة – الفردان – سرابيوم – لوط2 – لوط 3 – لوط 5 – مدينة الاسماعيلية الجديدة – نادي القوات المسلحة بمدينة الاسماعيلية – منصة احتفالية الافتتاح)، وتضم هذه المستشفيات 9 عيادات طبية متنقلة للكشف على المرضى، بالإضافة إلى عيادة متنقلة خاصة بالأغراض الصيدلانية والدوائية , كذلك عيادة متنقلة عبارة عن غرفة عمليات مجهزة , وسيارات الإسعاف وأطقم طبية على أعلى مستوى.

وأضاف وزير الصحة، أجمالي ما تم الكشف عليهم حتى يوم 29/7/2015 ( 16683 ) حالة، وعدد الذين تعرضوا لضربة شمس 103 حالة , بالإضافة إلى 6 حالات لدغ عقرب.

وقال الدكتور عادل عدوي انه في يوم 25/12/2014 قام بافتتاح وحدة الڤيروسات الكبدية التابعة لهيئة قناة السويس في حضور الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة، والتي تهدف إلى رعاية العاملين بالهئية وأسرهم، وذلك تحت إشراف اللجنة القومية للفيروسات الكبدية.

وأضاف عدوي أن الوزارة بذلت مجهوداً كبيراً في عملية رصد الحالات المصابة في مختلف المواقع من خلال فرق الوقاية والمتابعة بالإضافة إلى تسجيل كل حالة مصابة في المواقع أولاً بأول وإرسال تقرير يومي للوزارة مدون به كل الحالات التي تم رصدها وموضحا حالتها الصحية .

وتابع : ” إن الوزارة نجحت في التعامل مع حالات الإصابة بلدغ العقرب والتعامل معها في الحال من خلال الأمصال المتوفرة في المواقع وحسب قرار الطبيب المعالج إذا رأى ضرورة تحويل الحالة للمستشفى لمتابعة طبية لفترة أطول أو إجراء أشعة فيتم إرسالها بعربة إسعاف لمستشفى الاسماعيلية العام أو مستشفى جامعة قناة السويس، كما أن الوزارة قامت بتنفيذ دورات تدريبية لأعضاء الفريق الطبي من أطباء الطوارئ والتكليف وهيئة التمريض بمستشفيات القنطرة شرق والقنطرة غرب والوحدات الصحية بمنطقتي التقدم والأبطال في مجال الطوارئ والرعاية العاجلة، وذلك لرفع مستوى الأطباء والتمريض لمواجهة حالات الطوارئ والإصابات من العاملين ضمن مشروع قناة السويس الجديدة، هذا وقد حضر الدورة 20 طبيبًا و20 ممرضة من المستشفيات والوحدات الصحية المحيطة بمنطقة القناة الجديدة.