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ضحية جديدة لمحلول معالجة الجفاف ببني سويف‎

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ضحية جديدة لمحلول معالجة الجفاف ببني سويف‎ ضحية جديدة لمحلول معالجة الجفاف ببني سويف‎

أرشيفية

لقيت منذ قليل الطفلة، جني عادل حنفي البالغة من العمر 9أشهر مصرعها داخل مستشفي بني سويف العام وقامت الاسرة بدفن الجثة مؤكدين ان سبب كل ذلك هو محلول معالجة الجفاف الذي تم تعلية لها داخل المستشفي منذ أن أصيبت بنزلة معوية.
> وأكدت، نادية عبد الغني والدة الطفلة أن إبنتها أصيبت بنزلة معوية وتم نقلها الي مستشفي بني سويف العام وهناك قامو بتعليق المحلول لها وبعدها حدث لها تشنجات وإغماء وظلت في المستشفي منذ الثلاثاء الماضي حتي الان وتوفيت.
> والجدير بالذكر ان، جني من أبناء قرية شاويش التابعة لمدينة إهناسيا غرب بني سويف وهي أخر ضحايا محلول الجفاف.

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