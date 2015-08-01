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«الحركة الوطنية» يدين حرق الصهاينة للطفل الفلسطيني

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«الحركة الوطنية» يدين حرق الصهاينة للطفل الفلسطيني «الحركة الوطنية» يدين حرق الصهاينة للطفل الفلسطيني

المستشار يحيى قدري

أدان النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية المستشار يحيى قدري، بشدة الجريمة الإرهابية الوحشية التى ارتكبها مستوطنون إسرائيليون بحرق طفل فلسطيني.

واضاف، – في تصريح له – اليوم السبت، أن تلك الأفعال الوحشية من قبل كيان الإحتلال الإسرائيلي تخالف كافة الأعراف والقوانين الدولية، فضلًا عن مخالفتها للحقوق الإنسانية السليمة.

كما ندد «قدرى»، بالموقف السلبي للمجتمع الدولي تجاه جرائم الإحتلال الإسرائيلي مطالبًا الدول العربية والإسلامية والمنظمات والهيئات الدولية المعنية؛ بالتحرك الفوري لسرعة وقف تلك الجرائم والأعمال الوحشية الاستفزازية التي يرتكبها الإحتلال الصهيوني تجاه الشعب الفلسطينى.

وأشار قدري، أن تلك الجرائم من شأنها اشتعال التوتر في المنطقة، مما ينذر بعواقب وخيمة.

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