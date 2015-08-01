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تقارير - بفرمان من تشيلسي .. صلاح يتدرب سرا في روما وتأخر إعلان الصفقة

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تقارير - بفرمان من تشيلسي .. صلاح يتدرب سرا في روما وتأخر إعلان الصفقة تقارير - بفرمان من تشيلسي .. صلاح يتدرب سرا في روما وتأخر إعلان الصفقة

رفض نادي تشيلسي خوض الجناح المصري محمد صلاح التدريبات رفقة لاعبي روما حتى موعد إتمام وإعلان الصفقة بصفة رسمية ونهائية.

صلاح على أعتاب الانتقال إلى روما قادما من تشيلسي بعد بعد انتهاء إعارته لنادي فيورنتينا.

وبالفعل وصل اللاعب إلى روما وسط استقبال جماهيري كبير إلى جانب خوضه فحوصات الكشف الطبي.

وأشارت تقارير إيطالية على إن الإعلان الرسمي لصفقة صلاح قد يتأخر حتى يوم الاثنين المقبل لعدم استلام روما بطاقة اللاعب الدولية حتى الآن.

ومن جانبه أكد موقع (روما فور إيفر) الإيطالي المختص بأخبار روما إن صلاح خاض مرانه السري مع روما لليوم الثالث على التوالي تحت إشراف أحد الأشخاص الذي عُين من قبل إدارة النادي وذلك بعد رفض تشيلسي.

وأشار التقرير إن صلاح اختار القميص رقم 11 ليرتديه مع فريقه الجديد ذئاب العاصمة الإيطالية روما.

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