أسرة غريقي الإمارات تستعد لإقامة صلاة الغائب

أكد محمد سرور بن شهوان الظاهري، والد الغريقين في بحر سلطنة عمان، انه وبعد انقضاء عشرة أيام من البحث المستمر بكافة الإمكانات المتاحة عن ولديه اللذين غرقا في شواطئ ولاية مرباط منذ يوم الخميس الماضي، ورغم التشبث بالأمل إلا أن العائلة سوف تتخذ غداً قراراً بإقامة صلاة الغائب على الفقيدين ،وذلك بعد التنسيق مع عمهما علي الظاهري المتواجد منذ يوم الحادث في سلطنة عمان للاشراف المباشر على عمليات البحث التي تقوم بها السلطات العمانية وعدد من أبناء المنطقة.

كما أكد عم الغريقين ايضاً انه يقوم حالياً بإجراء الترتيبات الخاصة مع الجهات الرسمية في سلطنة عمان لاتخاذ القرار الخاص بعمليات البحث ، والتي لم تتوصل إلى نتيجة رغم الجهود المكثفة التي تم القيام بها على مدار عشرة أيام متواصلة.