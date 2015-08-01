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إحالة 48 عاملًا في أوقاف أسيوط للتحقيق وإزالة 4 صناديق لجمع الأموال

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إحالة 48 عاملًا في أوقاف أسيوط للتحقيق وإزالة 4 صناديق لجمع الأموال إحالة 48 عاملًا في أوقاف أسيوط للتحقيق وإزالة 4 صناديق لجمع الأموال

1 أغسطس 2015 | 3:55 مساءً

أرشيفية

أزالت مديرية الأوقاف بأسيوط،اليوم السبت،4 صناديق لجمع الأموال كانوا مثبتين على الحوائط بـ 4 مساجد ،كما تم تحويل 48 عامل مسجد بإدارات أوقاف القوصية شرق وغرب و ديروط جنوب للتحقيق.
> جاء ذلك في أعقاب جولة ميدانية فجر اليوم، لوكيل وزارة الأوقاف الشيخ، محمد العجمي،رافقه خلالها الشيخ، محمد عبداللطيف مدير الدعوة بالمديرية ،والشيخ، هاني محمد أحمد ،مدير المتابعة الميدانية بالمديرية ، و الشيخ، أحمد محمد أحمد رئيس شئون القران ،و الشيخ، أحمد عبدالعال هريدي مفتش متابعة ،وذلك للوقوف على سير العمل و متابعة مدي انضباط العاملين بالمساجد وبإدارات الأوقاف الفرعية.
> وأكد الشيخ، محمد العجمي،وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط،على إزالة 4 صناديق لجمع الأموال مغلقة بقفل وكانت مثبته على حوائط مساجد( بدر أبو جبل ،و الجمهورية ،و الهدي، و عباد الرحمن) بمركز ديروط وإحالة العاملين بالمساجد و مدير إدارة أوقاف ديروط جنوب و مفتش مساجد بالإدارة، للشؤون القانونية،لمخالفتهم تعليمات وزارة الأوقاف ،بإزالة كافة الصناديق الخاصة بجمع الأموال بالمخالفة في محيط المساجد وداخلها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال واضعيها.
> كما قرر وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، إحالة 48 عامل مسجد بإدارات أوقاف القوصية شرق و غرب و ديروط جنوب،للتحقيق، لمخالفتهم ضوابط الحضور وعدم التزامهم بمواعيد العمل،عن فتح المساجد فجرا و ترك بعضها مفتوحا بمعرفة الأهالي.
> وأشار، العجمي ، إلى استمرار الجولات المفاجئة على مختلف الإدارات والمساجد بقرى ومراكز المحافظة تنفيذًا لتوجهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ،بشأن الإصلاح الإداري و متابعة مدي انضباط العاملين بالمساجد وبإدارات الأوقاف الفرعية.

2015-08-01

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