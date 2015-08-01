رئيس جامعة سوهاج يجتمع بالطلاب المشاركين في افتتاح «قناة السويس الجديدة»

اجتمع د. نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج ود. صفا محمود نائب رئيس الجامعة اليوم بوفد من الطلاب المشاركين في افتتاح ” قناة السويس الجديدة ” وذلك بقاعة مجلس الجامعة بمبني الادارة المركزية.

> وأوضح رئيس الجامعة، إلى 0أهمية هذه المشاركة والتي تأتي في اطار الإحتفالات بإنجاز يتحدث عنه العالم أجمع والذي سوف يغير من الخريطة العالمية في المستقبل القريب، مشيراً إلي أن هذا الاعجاز شاهدا علي حكمة القيادة السياسية وحسن التخطيط وصلابة الشعب المصري.

> كما دعا، نور الدين الوفد المشارك من الطلاب الي ضرورة الظهور اثناء حفل افتتاح القناة الجديدة بالمظهر المناسب الذي يليق بالجامعة.