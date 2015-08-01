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مدير أمن سوهاج يتفقد عدد من الأكمنة استعداًد لتأمين احتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة‎

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مدير أمن سوهاج يتفقد عدد من الأكمنة استعداًد لتأمين احتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة‎ مدير أمن سوهاج يتفقد عدد من الأكمنة استعداًد لتأمين احتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة‎

أرشيفية

قام اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج،  بجولة لتفقد عدد من الاكمنة الثابتة والمتحركة بعدد من ميادين المحافظة فى أطار أستعدادات مديرية أمن سوهاج بتأمين أحتفالات شعب سوهاج تزامناً مع أفتتاح قناة السويس الجديدة.

وأكد مدير أمن سوهاج أن هناك تدابير وأستعدادات أمنية مكثفة أتخذتها مديرية أمن سوهاج لتأمين أحتفالات شعب سوهاج بأفتتاح قناة السويس الجديدة من خلال تكثيف التواجد الامنى ونشر الخدمات السرية وعمل تمركزات أمنية بمحيط الاماكن الحيوية والهامة والاماكن المخصصة لاحتفالات المواطنين بهذا الحدث العالمى متمنيا تعاون الجميع  فى الابلاغ عن أى شئ غير طبيعى أو مدعى للشبهة.
> ومن ناحية، أخرى قال أبو الفتوح فى تصريح لوكالة “أونا” للاخبار أن أحترام المواطن وحسن معاملتة والاستماع لشكواة وحلها طالما لاتتعارض مع القانون وفى أطارة أهم الخطوط العريضة للسياسة الامنية بالمحافظة خلال المرحلة المقبلة وأن تحقيق السيولة المرورية والقضاء على الاختناقات التى يحدثها المخالفين سوف يتم التعامل معها بسرعة بالتنسيق بين المؤسسات الشرطية المختلفة.

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