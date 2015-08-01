أسرة الملك فاروق تؤكد حضور فؤاد الثاني حفل افتتاح قناة السويس الجديدة (فيديو)

قال الدكتور ماجد فرج المتحدث الرسمى باسم أسرة الملك فاروق، إن الهيئة المنظمة لحفل افتتاح قناة السويس الجديدة، تواصلت معه لدعوة الملك فؤاد الثانى، لحضور افتتاح القناة الجديدة، إلا أنه فى انتظار الدعوة الرسمية المكتوبة أن تصله.

وأضاف فرج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة الآن”، أن الملك فؤاد الثانى، سيصل القاهرة مساء يوم الثلاثاء المقبل، بصحبة نجله الأكبر الأمير محمد على وزوجته الأميرة نوال حفيدة ملك أفغانستان ونجتله فوزية ونجله الصغير فخر الدين، وقام بحجز تذاكر الطيران على حسابه الخاص، حتى لا يكلف الدولة أى أعباء مادية.

وأكد “فرج” ارتباط الملك فؤاد الثانى بمصر، وأشار إلى أنه يتابع الإعلام الرسمي المصري ويتمنى أن يقيم في مصر بشكل دائم ويساهم في خدمة الوطن فى الشق الاقتصادى، نظرا لخبرته الكبيرة فى مجال الاقتصاد.

ونوه الدكتور ماجد فرج، إلي أن الملك فؤاد الثانى يرفض الحديث فى السياسية مطلقاً، ويحاول أن يحتفظ بآرائه السياسية لنفسه، لكنه يؤيد بشدة الوضع السياسي القائم في مصر بعد ثورة 30 يونيو.

وأكد أن الملك فؤاد ممتن بالرئيس عبد الفتاح السيسى منذ أن تولى حكم البلاد، وخاصة عندما تم تغيير جواز السفر الخاص الذى يحمل لقب ملك مصر السابق بقرار من الرئيس السيسى.

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